Дослідження довели: експрес-тести на антиген ненадійні у безсимптомних випадках COVID-19. Чим замінити?
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Згідно з даними 64-х досліджень, експрес-тести на COVID-19, які виявляють білки (антигени) у вірусі, краще діагностують захворювання у пацієнтів із симптомами, ніж у тих, у кого відсутні симптоми. Про це повідомляє УНН з посиланням на канадський телеканал Global News.
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Аналіз показав, що в середньому "антигенні експрес-тести" правильно визначали 72 відсотки симптоматичних випадків COVID-19, але лише 58 відсотків випадків у людей без симптомів.
Найефективніший тест - SD Biosensor STANDARD Q - правильно ідентифікував вірус у 88 відсотків пацієнтів із симптомами та у 69 відсотків пацієнтів без симптомів.
Для скринінгу серед 10 000 людей без симптомів, у яких 50 людей хворіють COVID-19, цей тест дозволить правильно визначити 35, пропустить 15 випадків та неправильно дасть позитивні результати для 90 людей, які не були інфікованими, підрахували автори.
Дослідники вважають, що важливо попередити людей без симптомів, які отримали негативний результат експрес-тесту, що вони все ще можуть бути інфікованими.