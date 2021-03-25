Исследования доказали: экспресс-тесты на антиген ненадежны в бессимптомных случаях COVID-19. Чем заменить?
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Согласно данным 64-х исследований, экспресс-тесты на COVID-19, которые проявляют белки (антигены) в вирусе, лучше диагностируют заболевания у пациентов с симптомами, чем у тех, у кого отсутствуют симптомы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на канадский телеканал Global News.
Детали
Анализ показал, что в среднем "антигенные экспресс-тесты" правильно определяли 72 процента симптоматических случаев COVID-19, но только 58 процентов случаев у людей без симптомов.
Самый эффективный тест - SD Biosensor STANDARD Q - правильно идентифицировал вирус у 88 процентов пациентов с симптомами и у 69 процентов пациентов без симптомов.
Для скрининга среди 10 000 людей без симптомов, у которых 50 человек болеют COVID-19, этот тест позволит правильно определить 35, пропустит 15 случаев и неправильно даст положительные результаты для 90 людей, которые не были инфицированными, подсчитали авторы.
Исследователи считают, что важно предупредить людей без симптомов, которые получили отрицательный результат экспресс-теста, что они все еще могут быть инфицированными.