Дощі стихнуть у середині тижня - синоптики

Деталі

За прогнозом синоптиків, найближчої доби у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях помірні та значні дощі, місцями грози та град, пориви вітру 17-22 м/с, температура вночі 5-10°, вдень 11-15°; на решті території країни місцями невеликі дощі, температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.

На Київщині завтра вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Температура вночі 2-6° тепла, вдень 11-14°.

21-22 квітня у більшості областей України без опадів, лише на північному сході невеликі, 22 квітня в західних областях помірні дощі; температура вночі 1-6° тепла, 21 квітня на заході на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 12-19° тепла.

Доповнення

Учені прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, ніж 2020-й, але цей рік все одно залишиться одним з шести найтепліших років.