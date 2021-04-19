Дожди стихнут в середине недели - синоптики

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. В среду и четверг, 21-22 апреля, в большинстве областей Украины осадков не ожидается, потеплеет до 19 градусов тепла, хотя ночью все еще будут заморозки. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях умеренные и значительные дожди, местами грозы и град, порывы ветра 17-22 м/с, температура ночью 5-10°, днем 11-15°; на остальной территории страны местами небольшие дожди, температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.

В Киевской области завтра ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью 2-6° тепла, днем 11-14°.

21-22 апреля в большинстве областей Украины без осадков, лишь на северо-востоке небольшие, 22 апреля в западных областях умеренные дожди; температура ночью 1-6° тепла, 21 апреля на западе на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 12-19° тепла.

Дополнение

Ученые прогнозируют, что в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее, чем в 2020-м, но этот год все равно останется одним из шести самых теплых.

Украинские Национальные Новости

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