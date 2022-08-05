Дощі на пів України та до 32° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Сьогодні на Лівобережжі України очікуються помірні дощі, температура повітря вдень місцями сягатиме 32 градусів тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
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"5 серпня вночі в східній частині, вдень в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, невеликі, на Лівобережжі помірні короткочасні дощі, грози", - повідомили синоптики.
Деталі
Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-19°; вдень 24-29°, в західних областях 27-32°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура по області вночі 14-19°, вдень 24-29°. У Києві вночі 17-19°, вдень 27-29°.