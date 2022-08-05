Дожди на пол-Украины и до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня

Цитата

"5 августа ночью в восточной части, днем ​​в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, небольшие, на Левобережье умеренные кратковременные дожди, грозы", - сообщили синоптики.

Детали

Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°; днем 24-29°, в западных областях 27-32°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью без осадков, днем ​​местами небольшой кратковременный дождь. Температура по области ночью 14-19°, днем ​​24-29°. В Киеве ночью 17-19°, днем ​​27-29°.