Дожди на пол-Украины и до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Сегодня на Левобережье Украины ожидаются умеренные дожди, температура воздуха днем будет местами достигать 32 градусов тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
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"5 августа ночью в восточной части, днем в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, небольшие, на Левобережье умеренные кратковременные дожди, грозы", - сообщили синоптики.
Детали
Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-19°; днем 24-29°, в западных областях 27-32°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Температура по области ночью 14-19°, днем 24-29°. В Киеве ночью 17-19°, днем 27-29°.