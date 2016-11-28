Дощ з мокрим снігом пройде в Україні

Температура повітря вночі −1+2 С°, на сході до +1+3 С°, протягом дня від −1 С° до +7 С°, у західній частині до −1+1 С°.



У західній частині переважатиме волога погода, дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі −1+1 С°, вдень −1+1 С°, на Закарпатті до +1+3 С°.



У північних областях очікують мокрий сніг. Температура повітря вночі 0+2 С°, вдень до 0+2 С°.



У східних областях дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі +2+4 С°, вдень від +4 С° до +6 С°.



У центральній частині дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі 0+2 С°, вдень 0+2 С°.



У південній частині переважно дощ. Температура повітря вночі від +3 С° до +5 С°, вдень +3+5 С°.



Вітер в Україні західний 7-12 м/с.