Дождь с мокрым снегом пройдет в Украине

Температура воздуха ночью -1 + 2 С °, на востоке до + 1 + 3 С °, в течение дня от -1 С ° до +7 С °, в западной части до 1 + 1 С °.



В западной части будет преобладать влажная погода, дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью -1 + 1 С °, днем ​​-1 + 1 С °, на Закарпатье до + 1 + 3 С °.



В северных областях ожидается мокрый снег. Температура воздуха ночью 0 + 2 С °, днем ​​до 0 + 2 С °.



В восточных областях дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью + 2 + 4 С °, днем ​​от +4 С ° до +6 С °.



В центральной части дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью 0 + 2 С °, днем ​​0 + 2 С °.



В южной части преимущественно дождь. Температура воздуха ночью от +3 С ° до + 5С °, днем ​​+ 3 + 5 С °.



Ветер в Украине западный 7-12 м / с.