Дождь с мокрым снегом пройдет в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сегодня в Украине ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
Температура воздуха ночью -1 + 2 С °, на востоке до + 1 + 3 С °, в течение дня от -1 С ° до +7 С °, в западной части до 1 + 1 С °.
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- В западной части будет преобладать влажная погода, дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью -1 + 1 С °, днем -1 + 1 С °, на Закарпатье до + 1 + 3 С °.
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- В северных областях ожидается мокрый снег. Температура воздуха ночью 0 + 2 С °, днем до 0 + 2 С °.
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- В восточных областях дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью + 2 + 4 С °, днем от +4 С ° до +6 С °.
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- В центральной части дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью 0 + 2 С °, днем 0 + 2 С °.
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- В южной части преимущественно дождь. Температура воздуха ночью от +3 С ° до + 5С °, днем + 3 + 5 С °.
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Ветер в Украине западный 7-12 м / с.