Дорожню розмітку в Запоріжжі буде наносити компанія, яку підозрюють у фінансових махінаціях
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Підозрювана у фінансових махінаціях компанія “Автомагістраль” визначена переможцем тендеру Запорізької міськради вартістю понад 3 млн грн, передає УНН.
Варто відзначити, що в тендері брали участь всього лише дві компанії: “Автомагістраль” і “СМЕП” Символ". При цьому компанії "Автомагістраль" вдалося виграти тендер по тій простій причині, що другий учасник запропонував ціну, яка вище пропозиції "Автомагістралі" всього на 1 грн.
Так, "Автомагістраль" запропонувала ціну за свої послуги в розмірі 2 327 170 грн, а "СМЕП" Символ"- в розмірі 2 327 171 грн.
Нагадаємо, cуд дав дозвіл на проведення позапланової перевірки в компанії “Автомагістраль”, яка спеціалізується на будівництві і ремонті доріг в Україні. У постанові зазначається, що правоохоронці викрили компанію з ознаками фіктивності, яка мала фінансово-господарські відносини з “Автомагістраль”.
Редакція УНН в свою чергу має намір звернутися із запитом до Запорізької міськради з проханням прокоментувати ситуацію, що склалася.