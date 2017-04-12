Дорожную разметку в Запорожье будет наносить компания, которую подозревают в финансовых махинациях

Стоит отметить, что в тендере участвовали всего лишь две компании: "Автомагистраль" и "СМЕП"Символ". При этом компании "Автомагистраль" удалось выиграть тендер по той простой причине, что второй участник предложил цену, которая выше предложения "Автомагистрали" всего на 1 грн.

Так, "Автомагистраль" предложила цену за свои услуги в размере 2327170 грн, а "СМЕП" Символ "- в размере 2327171 грн.

Напомним, cуд дал разрешение на проведение внеплановой проверки в компании "Автомагистраль", которая специализируется на строительстве и ремонте дорог в Украине. В постановлении отмечается, что правоохранители разоблачили компанию с признаками фиктивности, которая имела финансово-хозяйственные отношения с "Автомагистраль" .

Редакция УНН в свою очередь намерена обратиться с запросом в Запорожский горсовет с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.