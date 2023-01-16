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Допоміг перекинути у Крим ворожу техніку: в Україні судитимуть міністра транспорту рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. До суду скерували суду обвинувальний акт щодо міністра транспорту росії віталію савєльєву, якого підозрюють в сприянні переміщенню особового складу та бронетехніки окупантів, задіяної для вторгнення в Україну. Про це повідомляє УНН посиланням на ОГП.

Допоміг перекинути у Крим ворожу техніку: в Україні судитимуть міністра транспорту рф

Цитата

“Прокурори Департаменту протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно міністра транспорту рф”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що йому інкриміновано пособництво у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни та незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 332 КК України).

В ході досудового розслідування встановлено, що міністр транспорту рф сприяв міноборони країни-агресора у переміщенні особового складу, озброєння та військової техніки окупантів до кордонів нашої держави та у захопленні райони. Переправлення ворожих колон здійснювали в тому числі залізничним транспортом через територію тимчасово окупованого Криму.

“В рамках кримінального провадження задокументовано перекидання російських танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти і автоцистерн із сотнями тон пально-мастильних матеріалів. Саме цю техніку окупанти задіяли на початку повномасштабного вторгнення, зокрема у бойових діях у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Служба безпеки України повідомила про підозру очільнику міністерства транспорту росії віталію савєльєву, який допоміг перекинути в тимчасово окупований Крим майже 300 одиниць ворожої бронетехніки.

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