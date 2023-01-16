Помог перебросить в Крым вражескую технику: в Украине будут судить министра транспорта рф

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“Прокуроры Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении министра транспорта рф”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что ему инкриминируется пособничество в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 332 УК Украины).

В ходе досудебного расследования установлено, что министр транспорта рф содействовал минобороны страны-агрессора в перемещении личного состава, вооружения и военной техники оккупантов к границам нашего государства и в захвате районов. Переправку вражеских колонн осуществляли в том числе железнодорожным транспортом через территорию временно оккупированного Крыма.

“В рамках уголовного производства задокументирована переброска российских танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты и автоцистерн с сотнями тонн горюче-смазочных материалов. Именно эту технику оккупанты задействовали на начале полномасштабного вторжения, в частности в боевых действиях в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе министерства транспорта россии Виталию Савельеву, который помог перебросить во временно оккупированный Крым почти 300 единиц вражеской бронетехники.