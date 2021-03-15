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Допінг: WADA прийняло рішення щодо використання боліду у "Формулі-1" з кольорами прапору РФ

Допінг: WADA прийняло рішення щодо використання боліду у "Формулі-1" з кольорами прапору РФ

Київ • УНН

 • 16734 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) завершило розслідування у відношенні команди “Формули-1” Haas, яка використовувала кольори російського прапора в дизайні боліда Микити Мазепіна. Про це повідомляє портал Formula1 News, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що WADA не має наміру робити будь-які дії щодо команди надалі.

Про намір організації провести розслідування стало відомо 5 березня. У Міжнародній федерації автоспорту (FIA) заявляли, що Haas погодив з нею розмальовку боліда. У FIA відзначали, що використання кольорів прапора введені проти Росії санкції не забороняють.

Команда Haas представила болід на майбутній сезон 4 березня. В кольори російського прапора були, зокрема, розфарбовані ліврея і переднє крило автомобіля.

Це пов’язано з тим, що титульним спонсором американської команди є російський “Уралкалій”, який належить бізнесменові Дмитру Мазепіну. Його син — Микита Мазепин — буде в майбутньому сезоні пілотувати болід Haas.

Через санкції WADA Мазепіну, як і іншим російським спортсменам, заборонено використовувати національні прапор і гімн.

Глава команди Haas Гюнтер Штайнер раніше заявляв, що розфарбування болідів легітимне. “Нам не можна використовувати сам російський прапор, але заборони на використання кольорів прапора не було. Зрештою, усі обмеження стосуються російських спортсменів, а ми американська команда”, — сказав він.

Довідка

Микита Мазепін підписав довгостроковий контракт з Haas в грудні минулого року. Термін дії угоди 22-річного росіянина з командою не уточнюється.

У складі Haas Мазепін виступатиме разом з сином семиразового чемпіона світу “Формули-1” Міхаеля Шумахера Міком. Німецький пілот також підписав з американською командою довгостроковий контракт.

У минулому сезоні росіянин виступав за британську команду Hitech GP в “Формулі-2” (другому дивізіоні світового автоспорту). В особистому заліку він посів п’яте місце.

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