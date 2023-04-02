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Донеччина: за минулу добу окупанти поранили 5 жителів області

Донеччина: за минулу добу окупанти поранили 5 жителів області

Київ • УНН

 • 498567 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. За 1 квітня росіяни поранили 5 жителів Донеччини: 3 в Торецьку та 2 у Бахмуті, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram начальника Донецької ОВА Павла Кириленка.

Цитата

"За 1 квітня росіяни поранили 5 жителів Донеччини: 3 в Торецьку та 2 у Бахмуті", - повідомив Кириленко.

Доповнення

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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