Донеччина: за минулу добу окупанти поранили 5 жителів області
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. За 1 квітня росіяни поранили 5 жителів Донеччини: 3 в Торецьку та 2 у Бахмуті, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram начальника Донецької ОВА Павла Кириленка.
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"За 1 квітня росіяни поранили 5 жителів Донеччини: 3 в Торецьку та 2 у Бахмуті", - повідомив Кириленко.
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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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