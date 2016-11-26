Документальна стрічка “Varta1, Львів, Україна” з'явилась в Інтернеті
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. 2016 року документальну стрічку Юрія Грицини “Varta1, Львів, Україна” можна легально переглянути в Інтернеті, на офіційному сайті стрічки, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
“Varta1, Львів, Україна” відтворює на екрані образ, ритм, голос і атмосферу життя України взимку 2014 року. Картина отримала спеціальну відзнаку журі у програмі DOCU/ЖИТТЯ кінофестивалю Docudays UA та приз журі FIPRESCI Одеського міжнародного кінофестивалю.
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“Оприлюднюючи фільм в мережі Інтернет, я хочу спробувати досягнути глядачів, які не звикли дивитися документальне кіно у кінотеатрах або живуть в містах, які взагалі не показують документальне кіно,” — повідомив Ю.Грицина.
“Фільм ’’Varta1, Львів, Україна’’ розповідає про анонімних активістів, які несподівано для себе повинні були відповісти на кілька центральних запитань кожної революції. Чим є закон? Хто встановлює правила? Хто визначає покарання?” — розповів Ю.Грицина.