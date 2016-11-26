Документальная лента "Varta1, Украина" появилась в Интернете

"Varta1, Украина" воспроизводит на экране образ, ритм, голос и атмосферу жизни Украины зимой 2014 года. Картина получила специальную награду жюри в программе DOCU / ЖИЗНЬ кинофестиваля Docudays UA и приз жюри FIPRESCI Одесского международного кинофестиваля.

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"Публикуя фильм в сети Интернет, я хочу попробовать достичь зрителей, которые не привыкли смотреть документальное кино в кинотеатрах или живут в городах, которые вообще не показывают документальное кино", - сообщил Ю.Грицина.

"Фильм '' Varta1, Украина '' рассказывает о анонимных активистах, которые неожиданно для себя должны были ответить на несколько центральных вопросов каждой революции. Чем есть закон? Кто устанавливает правила? Кто определяет наказание?", - рассказал Ю.Грицина.