Додаткові режимні обмеження встановлять на адмінкордоні з Кримом у період свят

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ХЕРСОН-КИЇВ. 12 квітня. УНН. Напередодні Великодніх свят Державна прикордонна служба України в межах контрольованих прикордонних районах встановлює режимні обмеження, про це УНН повідомили у прес-службі Бердянського прикордонного загону.

“Громадяни України, які в’їжджають у контрольований прикордонний район, перебувають, проживають або пересуваються в його межах на підставі документів, що посвідчують їх особу, а іноземці, крім документів, що посвідчують їх особу також повинні мати документи, які підтверджують їх законність перебування на території України.
Водії на вимогу прикордонників повинні зупиняти транспортні засоби подавати для перевірки документи, що посвідчують особу водія і пасажирів та реєстраційний документ на транспортний засіб а також дати можливість оглянути транспортний засіб і перевірити номери його агрегатів”, — повідомили у відомстві.

Також діють і спеціальні обмеження щодо пересування та ведення діяльності на території Арабатської стрілки біля адмін межі із ТОТ АР Крим. Перебування, пересування осіб, у тому числі ведення будь-якої діяльності на цій території здійснюється виключно із заздалегідь наданими списками до відповідних правоохоронних органів не пізніше ніж за 10 діб до орієнтовної дати прибуття осіб чи початку ведення діяльності. Після узгодження списків із правоохоронними структурами та за наявністю документів, що посвідчують особу, такі особи встановленим порядком пропускаються на вказану територію.

Такі райони встановлені в межах Запорізької обл. (м.Бердянськ, Бердянський, Приазовський, Приморський, Якимівський райони) та Херсонської обл. (Новотроїцький, Генічеський, Голопристанський, Каланчацький, Скадовський райони).

Нагадаємо, 11 квітня порядок на Великдень забезпечуватимуть 25 тис. правоохоронців.

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