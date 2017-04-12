Дополнительные режимные ограничения установят на админгранице с Крымом в период праздников

“Граждане Украины, которые въезжают в контролируемый пограничный район, находятся, проживают или передвигаются в его пределах на основании документов, удостоверяющих их личность, а иностранцы, кроме документов, удостоверяющих их личность также должны иметь документы, подтверждающие их законность пребывания на территории Украины.

Водители по требованию пограничников должны останавливать транспортные средства подавать для проверки документы, удостоверяющие личность водителя и пассажиров и регистрационный документ на транспортное средство а также дать возможность осмотреть транспортное средство и проверить номера его агрегатов ”, - сообщили в ведомстве.

Также действуют и специальные ограничения относительно передвижения и ведения деятельности на территории Арабатской стрелки у админ границе с ТОТ АР Крым. Пребывания, передвижения лиц, в том числе ведение любой деятельности на этой территории осуществляется с заранее предоставленным спискам в соответствующие правоохранительные органы не позднее чем за 10 суток до ориентировочной даты прибытия лиц или начала ведения деятельности. После согласования списков с правоохранительными структурами и при наличии документов, удостоверяющих личность, такие лица в установленном порядке пропускаются на указанную территорию.

Такие районы установлены в пределах Запорожской обл. (Бердянск, Бердянский, Приазовский, Приморский, Акимовский районы) и Херсонской обл. (Новотроицкий, Генический, Голопристанский, Каланчакский, Скадовский районы).

Напомним, 11 апреля порядок на Пасху будут обеспечивать 25 тыс. Милиционеров .