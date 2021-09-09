Добкін звинуватив в.о. мера Харкова у зриві вакцинації
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. В.о. мера Харкова Ігор Терехов провалив вакцинацію і підготовку лікарень до нової хвилі пандемії. Про це в Facebook написав Михайло Добкін, передає УНН.
“У Харкові провалена вакцинація. У гонитві за дешевим піаром випадковий і тимчасовий чоловік на чолі міста завалив підготовку закладів охорони здоров’я до нової хвилі COVID-19.
Тепер в терміновому порядку організований пошук винних.
Це поведінка властива слабкій і не впевненій у собі людині. Людині, який знаходиться не на своєму місці. А ще це сигнал всім його „хвостозаносщикам“ — вас це теж чекає. Рано чи пізно вас зіллють в унітаз, рятуючи його блідий імідж”, — зазначив Добкін.
У разі своєї перемоги на виборах мера Харкова Добкін пообіцяв повернути на роботу всіх незаслужено звільнених і відсторонених.
Доповнення
Харків знаходиться на 3 місці за кількістю інфікованих COVID-19 за минулу добу — 302 людини.
При цьому влада Харкова вирішила підзаробити на лікуванні від коронавірусу і закуповує ліки за завищеними цінами.