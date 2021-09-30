Добкін максимально наблизився до перемоги на виборах мера Харкова - політолог

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Вона нагадала, що Добкін йде як самовисуванець. Але, не дивлячись на це, його кандидатуру підтримала політпартія ОПЗЖ, пише Соколовська, називаючи це "добровільною мобілізацією партійного ресурсу і електорату на користь Добкіна".

"Добкін, начебто, не просив, йому просто дали, тому що оцінили, що він того вартий. В очах значної кількості харківських виборців це, безумовно, висока оцінка", - уточнює експерт.

Соколовська нагадала, що в минулому році на виборах мера Харкова кандидат від ОПЗЖ Олександр Фельдман отримав 14,32% голосів.

"І це був другий результат. Якщо скласти це з нинішніми рейтингами Добкіна - можна ствердно говорити, що його перемога і повернення в крісло мера Харкова максимально близькі до неминучих", - резюмувала експерт.

У контексті

Вибори мера Харкова відбудуться в кінці жовтня. За прогнозами політологів, у другому турі зустрінуться Михайло Добкін і Ігор Терехов.