Добкін максимально наблизився до перемоги на виборах мера Харкова - політолог
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Михайло Добкін максимально наблизився до перемоги і повернення в крісло мера Харкова. Про це у своєму Facebook написала політичний експерт Яніна Соколовська, передає УНН.
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Вона нагадала, що Добкін йде як самовисуванець. Але, не дивлячись на це, його кандидатуру підтримала політпартія ОПЗЖ, пише Соколовська, називаючи це "добровільною мобілізацією партійного ресурсу і електорату на користь Добкіна".
"Добкін, начебто, не просив, йому просто дали, тому що оцінили, що він того вартий. В очах значної кількості харківських виборців це, безумовно, висока оцінка", - уточнює експерт.
Соколовська нагадала, що в минулому році на виборах мера Харкова кандидат від ОПЗЖ Олександр Фельдман отримав 14,32% голосів.
"І це був другий результат. Якщо скласти це з нинішніми рейтингами Добкіна - можна ствердно говорити, що його перемога і повернення в крісло мера Харкова максимально близькі до неминучих", - резюмувала експерт.
У контексті
Вибори мера Харкова відбудуться в кінці жовтня. За прогнозами політологів, у другому турі зустрінуться Михайло Добкін і Ігор Терехов.