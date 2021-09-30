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Добкін максимально наблизився до перемоги на виборах мера Харкова - політолог

Добкін максимально наблизився до перемоги на виборах мера Харкова - політолог

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Михайло Добкін максимально наблизився до перемоги і повернення в крісло мера Харкова. Про це у своєму Facebook написала політичний експерт Яніна Соколовська, передає УНН.

Деталі

Вона нагадала, що Добкін йде як самовисуванець. Але, не дивлячись на це, його кандидатуру підтримала політпартія ОПЗЖ, пише Соколовська, називаючи це "добровільною мобілізацією партійного ресурсу і електорату на користь Добкіна".

"Добкін, начебто, не просив, йому просто дали, тому що оцінили, що він того вартий. В очах значної кількості харківських виборців це, безумовно, висока оцінка", - уточнює експерт.

Соколовська нагадала, що в минулому році на виборах мера Харкова кандидат від ОПЗЖ Олександр Фельдман отримав 14,32% голосів.

"І це був другий результат. Якщо скласти це з нинішніми рейтингами Добкіна - можна ствердно говорити, що його перемога і повернення в крісло мера Харкова максимально близькі до неминучих", - резюмувала експерт.

У контексті

Вибори мера Харкова відбудуться в кінці жовтня. За прогнозами політологів, у другому турі зустрінуться Михайло Добкін і Ігор Терехов.

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