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До свого 95-річчя "Фармак" подвоїв потужності асептичного виробництва

Київ • УНН

 • 23238 перегляди

За рахунок нового виробництва компанія збільшить випуск стерильних рідких лікарських засобів, попит на які під час пандемії значно зріс.

До свого 95-річчя "Фармак" подвоїв потужності асептичного виробництва

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Новий виробничий корпус — це побудована з нуля семиповерхова будівля, де розміщено більш як 20 одиниць основного технологічного обладнання та близько 100 інженерного. Інвестиції становлять 50 млн євро. Проект тривав два роки, передає УНН.

Нове виробництво оснащено високопродуктивними лініями — до 36 000 ампул, 12 000 флаконів, 7500 небул та 3600 пластикових флаконів за годину.

Вперше у “Фармак” при проектуванні застосували технологію тривимірного моделювання та візуалізації архітектури будівлі й ландшафтного оформлення. Це дало можливість відчути ефект присутності, об’єктивно оцінити переваги проекту та усунути недоліки в ході проектування, а також знизити ризики помилок під час реалізації проекту.

“Цього року “Фармак” виповнюється 95 років. Це визначна дата. Мало хто з українських підприємств може похизуватися такою історією. А ми не тільки зберегли стратегічне виробництво у найважчі для країни часи, а й вивели його в лідери ринку, продукцію якого купують по всьому світу. Сьогодні “Фармак” — це дзеркало можливостей української фармгалузі на міжнародній арені. Ми експортуємо продукцію у більш ніж 25 країн. Компанія змогла цього досягти завдяки кропіткій праці та постійному розвитку. За останні п’ять років обсяги виробництва зросли на 59%. За цей час ми відкрили новий завод з виготовлення АФІ в м. Шостка, виробництво супозиторіїв, дільницю з виготовлення твердих лікарських засобів, запустили нову пакувальну лінію твердих форм та лінію пакування саше, почали виробництво очних суспензій. Також, розуміючи, що майбутнє фармацевтики за складними розробками, ми запустили інноваційний R&D комплекс та дослідно-промислову дільницю біотехнологічного напряму. І сьогодні, до свого ювілею, вже традиційно, ми відкриваємо нове виробництво. У цей проект було інвестовано 50 млн євро. Це ультрасучасний цех з виготовлення стерильних лікарських засобів. Запустивши це виробництво, ми удвічі збільшуємо потужності з виробництва асептичної продукції. І тут будуть випускатися ліки, які сьогодні вкрай необхідні для подолання наслідків COVID-19. Це і “Пропофол”, і “Дексаметазон”, який нещодавно пройшов перекваліфікацію ВООЗ, та десятки інших, життєво важливих препаратів. Ми пройшли великий шлях за 95 років, зробили кардинальний прорив у компанії і в галузі за 25 років. Динаміку нашого розвитку можна подивитися за п’ять років і сьогодні горизонт планування у “Фармак” — 7-10 років. Це нові виклики, нові можливості, нові напрями. Відкриваючи сучасний комплекс, ми робимо крок у майбутнє, адже ліки для сучасної людини повинні виготовлятися на сучасному високотехнологічному обладнанні. Українці гідні найкращих технологій і кращої якості — саме те, що пропонує “Фармак”, створюючи інноваційні можливості для виробництва ліків високої якості“, — зазначила Філя Жебровська, Голова Наглядової ради АТ “Фармак”.

Довідка про проект:

Інвестиції у проект — 50 млн евро

Проект тривав три роки
Відкривши нове виробництво, “Фармак” удвічі збільшив асептичні потужності
На нових дільницях планується випускати:
розчини, емульсії, суспензії для ін’єкцій в ампулах 1 мл, 2 мл, 3 мл, 5 мл, 20 мл
розчини, емульсії, суспензії для ін’єкцій у флаконах 20 мл, 50 мл, 100 мл
інгаляційні розчини в небулах 2 мл, 4 мл
очні краплі в пластикових флаконах 10 мл

Потужність цеху:

До 36 000 шт./год в ампулах
До 12 000 шт./год у флаконах
До 7500 шт./год у небулах (2-га черга)
До 3600 шт./год. у пластикових флаконах (2-га черга)
У новому цеху працюватимуть:
три дільниці
загальна кількість персоналу — 136 осіб (123 працівники, 13 — ІТП)
Дві дільниці будуть функціонувати в наступному році, третя — у 2022 р.
Для прискорення робіт у цілому по проекту “Фармак” уперше отримав проект в 3D моделюванні. Це дало змогу оперативно усувати колізії з трасування інженерних мереж, обв’язки технологічного обладнання, а також багато суперечливих моментів під час виконання монтажних робіт.

Нове виробництво оснащене інноваційним обладнанням провідних світових брендів
• Постачальником лінії наповнення РЛЗ стала традиційно компанія Bosch, яка вже понад 20 років є надійним партнером та основним постачальником високопродуктивних ліній наповнення ампул, флаконів та шприців у “Фармак”.
• Процесна схема, що складається з 2-х ідентичних ліній приготування розчинів, — виробник італійська компанія TecNinox. Кожна лінія — це дві схеми приготування та буферні реактори, загалом це 10 реакторів, 2 гомогенізатори високого тиску та інше допоміжне обладнання.
• Система підготовки елементів обладнання та матеріалів — стерилізатори та мийні машини від швейцарської компанії Belimed.
• Система підготовки чистих середовищ: генерація води очищеної — від польських партнерів CM Systems; система отримання води для ін’єкції та чистої пари — від німецьких колег, компанії Pharmatec Bosch.
• Інші європейські бренди, постачальники додаткового обладнання: холодильні машини BlueBox (Італія), ізолятор для наважок високоактивних речовин — Telstar (Англія), вагове обладнання — Mettler Toledo (Німеччина), VHP-камери Fedegari (Італія), ламінари — УНІтехнології (Україна), кондиціонери GEA (Чехія), конструкції чистих приміщень — KlimaOprema (Хорватія), підготовка одягу (прання), Miele та інше.

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