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К своему 95-летию "Фармак" удвоил мощности асептического производства

Киев • УНН

 • 23238 просмотра

За счет нового производства компания увеличит выпуск стерильных жидких лекарственных средств, спрос на которые во время пандемии значительно возрос.

К своему 95-летию "Фармак" удвоил мощности асептического производства

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Новый производственный корпус — это построенное с нуля семиэтажное здание, где размещено более 20 единиц основного технологического оборудования и около 100 инженерного. Инвестиции составили 50 млн евро. Проект длился два года, передает УНН.

Новое производство оснащено высокопроизводительными линиями — до 36 000 ампул, 12 000 флаконов, 7500 небул и 3600 пластиковых флаконов в час.

Впервые в “Фармак” при проектировании применили технологию трехмерного моделирования и визуализации архитектуры здания и ландшафтного оформления. Это позволило ощутить эффект присутствия, объективно оценить преимущества проекта и устранить недостатки в ходе проектирования, а также снизить риски ошибок в ходе реализации проекта.

“В этом году “Фармак” исполняется 95 лет. Это выдающаяся дата. Мало кто из украинских предприятий может похвастаться такой историей. А мы не только сохранили стратегическое производство в тяжелое для страны время, но и вывели его в лидеры рынка, продукцию которого покупают во всем мире. Сегодня “Фармак” — это зеркало возможностей украинской фармотрасли на международной арене. Мы экспортируем продукцию в более чем 25 стран. Компания смогла этого достичь благодаря усердной работе и постоянному развитию. За последние пять лет объемы производства возросли на 59%. За это время мы открыли новый завод по изготовлению АФИ в г. Шостка, производство суппозиториев, участок по изготовлению твердых лекарственных средств, запустили новую упаковочную линию твердых форм и линию упаковки саше, начали производство глазных суспензий. Также, понимая, что будущее фармацевтики за сложными разработками, мы запустили инновационный R&D комплекс и опытно-промышленный участок биотехнологического направления. И сегодня, к своему юбилею, уже традиционно, мы открываем новое производство. В этот проект было инвестировано 50 млн евро. Это ультрасовременный цех по изготовлению стерильных лекарственных средств. Запустив это производство, мы в два раза увеличиваем мощности по производству асептической продукции. И здесь будут выпускаться лекарства, которые сегодня крайне необходимы для преодоления последствий COVID-19. Это и “Пропофол”, и “Дексаметазон”, прошедший недавно переквалификацию ВОЗ, и десятки других, жизненно важных лекарственных средств. Мы прошли большой путь за 95 лет, сделали кардинальный прорыв в компании и в отрасли за 25 лет. Динамику нашего развития можно посмотреть за пять лет и сегодня горизонт планирования в “Фармак” — 7-10 лет. Это новые вызовы, новые возможности, новые направления. Открывая современный комплекс, мы делаем шаг в будущее, ведь лекарства для современного человека должны изготовляться на современном высокотехнологическом оборудовании. Украинцы достойны наилучших технологий и лучшего качества — как раз то, что предлагает “Фармак”, создавая инновационные возможности для производства лекарств высокого качества“, — отметила Филя Жебровская, Председатель Наблюдательно совета АО “Фармак”.

Справка о проекте:

Инвестиции в проект — 50 млн евро
Проект длился три года
Открыв новое производство, “Фармак” в два раза увеличил асептические мощности
На новых участках планируется выпускать:
растворы, эмульсии, суспензии для инъекций в ампулах 1 мл, 2 мл, 3 мл, 5 мл, 20 мл
растворы, эмульсии, суспензии для инъекций во флаконах 20 мл, 50 мл, 100 мл
ингаляционные растворы в небулах 2 мл, 4 мл
глазные капли в пластиковых флаконах 10 мл

Мощность цеха:
До 36 000 шт./час в ампулах
До 12 000 шт./час во флаконах
До 7500 шт./час в небулах (2-я очередь)
До 3600 шт./час в пластиковых флаконах (2-я очередь)

В новом цехе будет работать:
три участка
общее количество персонала — 136 человек (123 работника, 13 — ИТР)
Два участка будут функционировать в следующем году, третий — в 2022 г.
Для ускорения работ в целом по проекту “Фармак” впервые получил проект в 3D моделировании. Это позволило оперативно устранять коллизии по трассированию инженерных сетей, обвязке технологического оборудования, а также много противоречивых моментов при выполнении монтажных работ.

Новое производство оснащено инновационным оборудованием ведущих мировых брендов
• Поставщиком линии наполнения ЖЛС стала традиционно компания Bosch, которая уже более 20 лет является надежным партнером и основным поставщиком высокопроизводительных линий наполнения ампул, флаконов и шприцев в “Фармак”.
• Процессная схема, которая состоит из 2-х идентичных линий приготовления растворов, — производитель итальянская компания Tecninox. Каждая линия — это две схемы приготовления и буферные реакторы, всего это 10 реакторов, 2 гомогенизатора высокого давления и прочее вспомогательное оборудование.
• Система подготовки элементов оборудования и материалов — стерилизаторы и моечные машины от швейцарской компании Belimed.
• Система подготовки чистых сред: генерация воды очищенной — от польских партнеров CM Systems; система получения воды для инъекции и чистого пара — от немецких коллег, компании Pharmatec Bosch.
• Другие европейские бренды, поставщики дополнительного оборудования: холодильные машины — Bluebox (Италия), изолятор для навесок высокоактивных веществ — Telstar (Англия), весовое оборудование — Mettler Toledo (Германия), VHP- камеры Fedegari (Италия), ламинары — Унитехнологии (Украина), кондиционеры GEA (Чехия), конструкции чистых помещений — Klimaoprema (Хорватия), подготовка одежды (стирка), Miele и прочее.

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