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До програми реімбурсації приєдналися близько 150 аптек – В.Гройсман

До програми реімбурсації приєдналися близько 150 аптек – В.Гройсман

Київ • УНН

 • 9655 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. До державної програми відшкодування вартості ліків наразі приєдналося близько 150 аптек. Про це сьогодні заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

“Уже близько 150 аптек приєдналися до цієї програми”, — сказав глава уряду.

Він додав, що старт програми вже призводить до зниження цін на деякі препарати.

Як передавав УНН, станом на сьогодні 35 виробників ліків підтвердили повну наявність препаратів, які входять до програми реімбурсації.

 

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