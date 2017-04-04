К программе реимбурсации присоединилось около 150 аптек – В.Гройсман

“Уже около 150 аптек присоединились к этой программе”, — сказал глава правительства.

Он добавил, что старт программы уже приводит к снижению цен на некоторые препараты.

Как сообщал УНН, на сегодня 35 производителей лекарств подтвердили полное наличие препаратов, входящих в программу реимбурсации.