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До плану вакцинації в Україні можуть включити працівників критично важливих підприємств - Степанов

До плану вакцинації в Україні можуть включити працівників критично важливих підприємств - Степанов

Київ • УНН

 • 13429 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. У план вакцинації можуть включити щеплення для працівників критично важливих підприємств. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, виступаючи в стінах Верховної Ради, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Дійсно, у нашому плані вакцинації виділенню в окремий етап цих працівників не передбачали. Але я думаю, що є слушність у вашій пропозиції. Впевнений, що мої колеги визначаться щодо підприємств, які є надважливими для функціонування нашої держави, і ми приймемо відповідне рішення щодо змін до плану вакцинації”, — сказав міністр.

Деталі

Раніше з цього питання до голови МОЗ звернувся народний депутат Андрій Іванчук.

“Ми визначились із першочерговою категорією людей, які підпадають під першу хвилю вакцинації. Але урядом досі не розроблений перелік підприємств, критичної інфраструктури, підприємств з техногенним впливом і техногенною небезпекою, які працюють у цілодобовому режимі роботи, а також підприємств, які забезпечують сьогодні медичним киснем, засобами захисту і всім необхідним для боротьби з пандемією”, — сказав він.

Доповнення

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.

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