У США госпіталізували сестру Кім Кардашьян
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. 22-річну зірку реаліті-шоу “Життя сімейства Кардашьян” Кайлі Дженнер екстрено госпіталізували в одну з лікарень Лос-Анджелеса. Про це повідомляє УНН з посиланням на Tmz.
“Кайлі мала бути присутньою на церемонії Emmy у неділю ввечері... разом зі своїми сестрами, Кім Кардашьян Уест і Кендалл Дженнер, але вона була занадто хвора, щоб прийти”, — йдеться у повідомленні.
До цього, Кайлі вже повідомляла про те, що погано почувається, і тому пропустила запуск колекції косметики власного бренду, а також Тиждень моди у Парижі.
Зазначається, що у Дженнер серйозні симптоми грипу, запаморочення і нудота.
Відомо, що в лікарні зірку реаліті-шоу відвідує Кейтлін Дженнер — її батько, який став жінкою у 2015 році.
Нагадаємо, що у 21 рік Кайлі Дженнер стала наймолодшим мільярдеркою, яка сама сколотила свій статок за версією журналу Forbes. Стан Дженнер журнал оцінив в 1 млрд доларів, а вартість її компанії Kylie Cosmetics — у 900 млн доларів.