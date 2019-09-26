В США госпитализировали сестру Ким Кардашьян
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. 22-летнюю звезду реалити-шоу “Жизнь семейства Кардашьян” Кайли Дженнер экстренно госпитализировали в одну из больниц Лос-Анджелеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tmz.
“Кайли должна была присутствовать на церемонии Emmy в воскресенье вечером ... вместе со своими сестрами, Ким Кардашьян Уэст и Кендалл Дженнер, но она была слишком больна, чтобы прийти”, — говорится в сообщении.
До этого, Кайли уже сообщала о том, что плохо себя чувствует, и поэтому пропустила запуск коллекции косметики собственного бренда, а также Неделя моды в Париже.
Отмечается, что у Дженнер серьезные симптомы гриппа, головокружение и тошнота.
Известно, что в больнице звезду реалити-шоу посещает Дженнер — ее отец, который стал женщиной в 2015 году.
Напомним, что в 21 год Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардершей, которая сама сколотила свое состояние по версии журнала Forbes. Состояние Дженнер журнал оценил в 1 млрд долларов, а стоимость ее компании Kylie Cosmetics — в 900 млн долларов.