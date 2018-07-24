До лікарні через отруєння потрапили двоє вихованців дитсадка в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Лікування у медичному закладі проходять двоє вихованців дитсадка в Одесі з діагнозом "гострий гастроентероколіт". Напередодні вихованці цього дошкільного закладу відчули недомагання. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в Одеській області, передає УНН.
"У медичному закладі проходять лікування двоє вихованців вказаного дитячого садка з діагнозом "гострий гастроентероколіт". Правоохоронці встановлюють обставини захворювання", - йдеться в повідомленні.
На теперішній час батьки до органів поліції із заявою не зверталися.
Відомості за цим фактом внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, під час моніторингу інтернет-мережі правоохоронці виявили публікацію про те, що в одному з дитсадків у Приморського районі Одеси отруїлися 50 дітей. Відомості зафіксували у встановленому законом порядку для перевірки інформації.
Водночас директор департаменту освіти та науки Одеської мерії Олена Буйневич у коментарі УНН повідомила, що минулими вихідними 16 вихованців одеського дитячого садка №135 відчули недомагання.