В больницу из-за отравления попали двое воспитанников детсада в Одессе

"В медицинском учреждении проходят лечение двое воспитанников указанного детского сада с диагнозом "острый гастроэнтероколит". Правоохранители устанавливают обстоятельства заболевания", - говорится в сообщении.

В настоящее время родители в органы полиции с заявлением не обращались.

Сведения по данному факту внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, во время мониторинга интернет-сети правоохранители обнаружили публикацию о том, что в одном из детсадов в Приморском районе Одессы отравились 50 детей. Сведения зафиксировали в установленном законом порядке для проверки информации.

В то же время директор департамента образования и науки Одесской мэрии Елена Буйневич в комментарии УНН сообщила, что на минувших выходных 16 воспитанников одесского детского сада №135 почувствовали недомогание.