До Кабміну сьогодні передадуть рішення комісії про призначення нового голови НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК передасть сьогодні результати свого рішення про призначення на посаду Олександра Новікова до Кабінету міністрів України до кінця дня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Комісії.
"Сьогодні конкурсна комісія з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції (КК НАЗК) завершила конкурс і одноголосно визначила Олександра Новікова його переможцем. Обґрунтоване рішення конкурсної комісії та подання про призначення кандидата на посаду голови НАЗК будуть передані Кабінету Міністрів України до кінця дня", - йдеться у повідомленні.
За інформацією комісії, загалом у конкурсі взяли участь 30 кандидатів, із них 25 – чоловіки, а 7 – жінки, 22 мають юридичну освіту, 6 мають ступінь доктора наук.
Нагадаємо, новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції обрано прокурора Генеральної прокуратури України Олександра Новікова.