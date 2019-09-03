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До 2025 року на орбіті Землі може з'явитися готель на 400 туристів

До 2025 року на орбіті Землі може з'явитися готель на 400 туристів

Київ • УНН

 • 17617 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Компанія The Gateway Foundation (США) розробляє перший в світі космічний готель. Космічна станція, названа на честь німецького вченого Вернера фон Брауна, зможе вмістити понад 400 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Planeta Today.

У перспективі станція може бути розширена, тому на ній теоретично зможуть проживати тисячі космічних туристів. На перших етапах проживання в орбітальному готелі буде недешевим, проте у міру розвитку технологій доставки в космос ціна буде знижуватися.

Передбачається, що космічний готель Von Braun Space Station відкриється в 2025 році і спершу буде розрахований на меншу кількість людей - за тиждень станцію зможуть відвідувати приблизно 100 осіб. Станція, як відзначають представники The Gateway Foundation, буде в цілому нагадувати комфортабельний круїзний корабель.

"Забудьте про космічну станцію, яку можна було побачити, наприклад, в культовому фільмі Стенлі Кубрика" Космічна одіссея 2001 ". Наш проект виглядає набагато симпатичніше і безпечно", - кажуть представники компанії, відзначаючи, що в перші кілька років космічний готель буде приймати тільки дуже заможних людей, однак в майбутньому космічний туризм може стати досить доступним.

Орбітальний готель буде заснований на принципі модульності, тому динамічно розширюватиметься і розвиватися. Автори проекту кажуть, що станція навіть зможе похвалитися штучної гравітацією.

Нагадаємо, NASA розслідує перший в історії злочин у космосі.

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