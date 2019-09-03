К 2025 году на орбите Земли может появиться отель на 400 туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Компания The Gateway Foundation (США) разрабатывает первый в мире космический отель. Космическая станция, названная в честь немецкого ученого Вернера фон Брауна, сможет вместить более 400 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Planeta Today.
В перспективе станция может быть расширена, поэтому на ней теоретически смогут проживать тысячи космических туристов. На первых этапах проживание в орбитальном отеле будет недешевым, однако по мере развития технологий доставки в космос цена будет снижаться.
Предполагается, что космический отель Von Braun Space Station откроется в 2025 году и сперва будет рассчитан на меньшее количество людей — за неделю станцию смогут посещать примерно 100 человек. Станция, как отмечают представители The Gateway Foundation, будет в целом напоминать комфортабельный круизный корабль.
"Забудьте о космической станции, которую можно было увидеть, например, в культовом фильме Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001". Наш проект выглядит гораздо более симпатично и безопасно", — говорят представители компании, отмечая, что в первые несколько лет космический отель будет принимать только очень состоятельных людей, однако в будущем космический туризм может стать весьма доступным.
Орбитальный отель будет основан на принципе модульности, поэтому будет динамично расширяться и развиваться. Авторы проекта говорят, что станция даже сможет похвастаться искусственной гравитацией.
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