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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112251 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122906 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114436 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120396 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 125509 просмотра

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5 марта, 16:07 • 150574 просмотра

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К 2025 году на орбите Земли может появиться отель на 400 туристов

К 2025 году на орбите Земли может появиться отель на 400 туристов

Киев  •  УНН

 • 17616 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Компания The Gateway Foundation (США) разрабатывает первый в мире космический отель. Космическая станция, названная в честь немецкого ученого Вернера фон Брауна, сможет вместить более 400 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Planeta Today.

В перспективе станция может быть расширена, поэтому на ней теоретически смогут проживать тысячи космических туристов. На первых этапах проживание в орбитальном отеле будет недешевым, однако по мере развития технологий доставки в космос цена будет снижаться.

Предполагается, что космический отель Von Braun Space Station откроется в 2025 году и сперва будет рассчитан на меньшее количество людей — за неделю станцию смогут посещать примерно 100 человек. Станция, как отмечают представители The Gateway Foundation, будет в целом напоминать комфортабельный круизный корабль.

"Забудьте о космической станции, которую можно было увидеть, например, в культовом фильме Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001". Наш проект выглядит гораздо более симпатично и безопасно", — говорят представители компании, отмечая, что в первые несколько лет космический отель будет принимать только очень состоятельных людей, однако в будущем космический туризм может стать весьма доступным.

Орбитальный отель будет основан на принципе модульности, поэтому будет динамично расширяться и развиваться. Авторы проекта говорят, что станция даже сможет похвастаться искусственной гравитацией.

Напомним, NASA расследует первое в истории преступление в космосе.

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