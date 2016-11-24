До 2020 року Україна та Угорщина побудують автостраду до спільного кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Під час зустрічі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана сторони домовилися до 2020 року побудувати автостраду до спільного кордону . Про це УНН повідомили в прес-службі Кабміну.
За пропозицією В.Гройсмана сторони домовилися доручити міністрам закордонних справ двох країн спільно з керівниками прикордонних та митних служб опрацювати питання щодо запровадження спільного прикордонного контролю та можливість покращення роботи існуючих контрольно-пропускних пунктів.
Прем’єр-міністри України та Угорщини також пообіцяли та взяли на себе обов’язок до 2020 року побудувати автостраду до угорсько-українського кордону.
Окремо Голова українського Уряду наголосив на необхідності збільшення кількості дозволів без оплати дорожніх зборів для українських перевізників на 2017 рік та закликав угорського прем’єр-міністра розглянути таку можливість.