До 2020 року Україна та Угорщина побудують автостраду до спільного кордону

За пропозицією В.Гройсмана сторони домовилися доручити міністрам закордонних справ двох країн спільно з керівниками прикордонних та митних служб опрацювати питання щодо запровадження спільного прикордонного контролю та можливість покращення роботи існуючих контрольно-пропускних пунктів.

Прем’єр-міністри України та Угорщини також пообіцяли та взяли на себе обов’язок до 2020 року побудувати автостраду до угорсько-українського кордону.

Окремо Голова українського Уряду наголосив на необхідності збільшення кількості дозволів без оплати дорожніх зборів для українських перевізників на 2017 рік та закликав угорського прем’єр-міністра розглянути таку можливість.