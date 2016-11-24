До 2020 года Украина и Венгрия построят автостраду к общей границе

По предложению В.Гройсмана стороны договорились поручить министрам иностранных дел двух стран совместно с руководителями пограничных и таможенных служб проработать вопрос о введении совместного пограничного контроля и возможности улучшения работы существующих контрольно-пропускных пунктов.

Премьер-министры Украины и Венгрии также пообещали и взяли на себя обязательство до 2020 года построить автостраду к венгерско-украинской границе.

Отдельно Глава украинского Правительства подчеркнул необходимость увеличения количества разрешений без оплаты дорожных сборов для украинских перевозчиков на 2017 год и призвал венгерского премьер-министра рассмотреть такую ​​возможность.