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До 2020 года Украина и Венгрия построят автостраду к общей границе

Киев • УНН

 • 9256 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Во время встречи Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана стороны договорились до 2020 года построить автостраду к общей границе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Кабмина.

До 2020 года Украина и Венгрия построят автостраду к общей границе

По предложению В.Гройсмана стороны договорились поручить министрам иностранных дел двух стран совместно с руководителями пограничных и таможенных служб проработать вопрос о введении совместного пограничного контроля и возможности улучшения работы существующих контрольно-пропускных пунктов.

Премьер-министры Украины и Венгрии также пообещали и взяли на себя обязательство до 2020 года построить автостраду к венгерско-украинской границе.

Отдельно Глава украинского Правительства подчеркнул необходимость увеличения количества разрешений без оплаты дорожных сборов для украинских перевозчиков на 2017 год и призвал венгерского премьер-министра рассмотреть такую ​​возможность.

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