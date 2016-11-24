До 2020 года Украина и Венгрия построят автостраду к общей границе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Во время встречи Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана стороны договорились до 2020 года построить автостраду к общей границе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Кабмина.
По предложению В.Гройсмана стороны договорились поручить министрам иностранных дел двух стран совместно с руководителями пограничных и таможенных служб проработать вопрос о введении совместного пограничного контроля и возможности улучшения работы существующих контрольно-пропускных пунктов.
Премьер-министры Украины и Венгрии также пообещали и взяли на себя обязательство до 2020 года построить автостраду к венгерско-украинской границе.
Отдельно Глава украинского Правительства подчеркнул необходимость увеличения количества разрешений без оплаты дорожных сборов для украинских перевозчиков на 2017 год и призвал венгерского премьер-министра рассмотреть такую возможность.