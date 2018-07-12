До 2020 року Україна планує гармонізувати з ЄС 80% техстандартів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. До 2020 року Україна планує гармонізувати з європейськими 80% техстандартів. Про це сказав міністр економічного розвитку та торгівлі Ступан Кубів на Міжнародному Форумі з технічного регулювання в Одесі, передає УНН з посиланням на повідомлення МЕРТ.
“Ми скасували близько 14,5 тисяч застарілих ГОСТів. Тепер майже 65% українських техстандартів гармонізовані з ЄС, до 2020 року буде 80%”, — сказав Кубів.
Як уточнив він, в Україні вже прийнято 57 технічних регламентів, 53 з яких розроблені на основі актів законодавства ЄС. Тобто у 57 секторах української промисловості відтепер діють такі ж вимоги і правила до якості продукції, як у країнах-членах ЄС.
“Гармонізація техстандартів з ЄС — посилить позиції українського промислового виробника на європейському ринку. Бо невдовзі українські промислові виробники зможуть експортувати продукцію до ЄС за українськими сертифікатами”, — уточнив міністр економіки.
Крім того, за його словами, застосування нових стандартів на виробництві підвищує ефективність процесу в річному вимірі на близько 33%.
Нагадаємо, у січні-квітні 2018 року експорт до ЄС зріс на 26,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року.