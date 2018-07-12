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К 2020 году Украина планирует гармонизировать с ЕС 80% техстандартов

К 2020 году Украина планирует гармонизировать с ЕС 80% техстандартов

Киев  •  УНН

 • 12470 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. К 2020 году Украина планирует гармонизировать с европейскими 80% техстандартов. Об этом сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив на Международном Форуме по техническому регулированию в Одессе, передает УНН со ссылкой на сообщение МЭРТ.

"Мы отменили около 14,5 тысяч устаревших ГОСТов. Теперь почти 65% украинских техстандартов гармонизированы с ЕС, к 2020 году будет 80%", - сказал Кубив.

Как уточнил он, в Украине уже принято 57 технических регламентов, 53 из которых разработаны на основе актов законодательства ЕС. То есть в 57 секторах украинской промышленности отныне действуют такие же требования и правила к качеству продукции, как в странах-членах ЕС.

"Гармонизация техстандартов с ЕС - усилит позиции украинского промышленного производителя на европейском рынке. Потому что вскоре украинские промышленные производители смогут экспортировать продукцию в ЕС по украинским сертификатам", - уточнил министр экономики.

Кроме того, по его словам, применение новых стандартов на производстве повышает эффективность процесса в годовом измерении на около 33%.

Напомним, в январе-апреле 2018 года экспорт в ЕС вырос на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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