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Дніпровські патрульні затримали підозрюваних у викраденні людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. В Дніпрі правоохоронці затримали трьох злочинців, які викрали чоловіка. Про це УНН повідомили у прес-службі Патрульної поліції.

Приблизно о 16 годині до спецлінії 102 надійшов виклик від стривоженої жінки, що невідомі люди на автомобілі Skoda побили та викрали чоловіка.

Уже за годину патрульний екіпаж помітив схоже за орієнтуванням авто на вулиці Кротова. Поліцейські зупинили транспортний засіб — в салоні перебували 4 чоловіків, в одного з них вони помітили тілесні ушкодження.

Після перевірки документів власник авто повідомив, що в багажнику автомобіля є зброя. Під час поверхневої перевірки в його сумці виявили пістолет, помпову рушницю та 2 ножі.

Патрульні поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, а також швидку для потерпілого чоловіка.

Лікарі оглянули його. За попередньою інформацією, у нього виявили ножове поранення, забої, садна, струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму.

Трьох зловмисників патрульні затримали. На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка тепер з’ясовує причини, мотиви та подробиці й оформлює матеріали справи.

Як повідомляв УНН, Ю.Луценко розповів подробиці справи про викрадення людей "центром реабілітації".

 

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