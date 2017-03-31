Днепровские патрульные задержали подозреваемых в похищении человека
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Днепре правоохранители задержали трех преступников, которые похитили мужчину. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Примерно в 16 часов на спецлинию 102 поступил вызов от встревоженной женщины, что неизвестные люди на автомобиле Skoda избили и похитили мужчину.
Уже через час патрульный экипаж заметил похожий по ориентировке автомобиль на улице Кротова. Полицейские остановили транспортное средство - в салоне находились 4 мужчин, у одного из них они заметили телесные повреждения.
После проверки документов владелец авто сообщил, что в багажнике автомобиля есть оружие. Во время поверхностной проверки в его сумке обнаружили пистолет, помповое ружье и 2 ножа.
Патрульные полицейские вызвали следственно-оперативную группу, а также быструю для потерпевшего мужчины.
Врачи осмотрели его. По предварительной информации, у него обнаружили ножевое ранение, ушибы, ссадины, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму.
Трех злоумышленников патрульные задержали. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая теперь выясняет причины, мотивы и подробности и оформляет материалы дела.
Как сообщал УНН, Ю.Луценко рассказал подробности дела о похищении людей "центром реабилитации".