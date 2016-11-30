Дніпровські лікарі отримали відзнаку за особистий вклад жертовності та гуманізму
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 30 листопада. УНН. Лікарі ОКЛ ім. Мечникова у Дніпрі отримали Відзнаку блаженного священномученика Омеляна Ковча. Про це кореспонденту УНН повідомили працівники лікарні.
Відзнаку за особистий вклад жертовності та гуманізму вручив медикам особисто Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженнійший Святослав Шевчук.
Також нагороду отримали благодійники, волонтери, військові та громадські діячі Дніпропетровщини.