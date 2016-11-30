Днепровские врачи получили награду за личный вклад жертвенности и гуманизма
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Врачи ОКБ им. Мечникова в Днепре получили отличия блаженного священномученика Омеляна Ковча. Об этом корреспонденту УНН сообщили сотрудники больницы.
Награду за личный вклад жертвенности и гуманизма вручил медикам лично Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав Шевчук.
Также награду получили благотворители, волонтеры, военные и общественные деятели Днепропетровской области.