“Дніпро” зупинив переможну серію “Будівельника” у Суперлізі

Дніпряни в кожній із чвертей мали перевагу в чотири бали, а в останній розгромили суперника та святкували впевнений виграш 88:66.

У переможців 18 очок має Террелл, 15 — Шундель, 12 — Закурдаєв. У киян 11 пунктів у Джонсона, 10 — у Анісімова.

В іншому поєдинку “Тернопіль” в овертаймі обіграв “Миколаїв” (113:106).

Додамо, у “Будівельника” перервалася переможна серія із 3-х виграшів — 4/5, а у “Дніпра” 10 виграш при 1-й поразці.