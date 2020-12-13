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“Дніпро” зупинив переможну серію “Будівельника” у Суперлізі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Баскетболісти “Дніпра” переграли “Будівельник” та здобули 10-ту перемогу в сезоні, передає УНН з посиланням на ФБУ.

Дніпряни в кожній із чвертей мали перевагу в чотири бали, а в останній розгромили суперника та святкували впевнений виграш 88:66.

У переможців 18 очок має Террелл, 15 — Шундель, 12 — Закурдаєв. У киян 11 пунктів у Джонсона, 10 — у Анісімова.

В іншому поєдинку “Тернопіль” в овертаймі обіграв “Миколаїв” (113:106).

Додамо, у “Будівельника” перервалася переможна серія із 3-х виграшів — 4/5, а у “Дніпра” 10 виграш при 1-й поразці.

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