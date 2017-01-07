Дніпро впорався зі сніговою стихією - міський голова
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 7 січня. УНН. Дніпро на Різдво не паралізувала снігова стихія. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міський голова Борис Філатов, повідомляє УНН-Центр.
“Коли ви прокинетеся вранці, то побачите, що місто знову впоралося зі сніговою стихією, що накрила півкраїни,” — йдеться у повідомленні.
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Як додав міський голова, таких чистих доріг взимку в Дніпрі не було ніколи.
Нагадаємо, що через негоду обмежили рух транспорту на деяких автошляхах Дніпропетровщини.