Днепр справился со снежной стихией - мэр

"Когда вы проснетесь утром, то увидите, что город снова справился со снежной стихией, которая накрыла полстраны", - говорится в сообщении.

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Как добавил мэр, таких чистых дорог зимой в Днепре не было никогда.

Напомним, что из-за непогоды ограничено движение транспорта на некоторых автодорогах Днепропетровщины.