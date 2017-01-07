Днепр справился со снежной стихией - мэр
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 7 января. УНН. Днепр на Рождество не парализовала снежная стихия. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Борис Филатов, сообщает УНН-Центр.
"Когда вы проснетесь утром, то увидите, что город снова справился со снежной стихией, которая накрыла полстраны", - говорится в сообщении.
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Как добавил мэр, таких чистых дорог зимой в Днепре не было никогда.
Напомним, что из-за непогоды ограничено движение транспорта на некоторых автодорогах Днепропетровщины.