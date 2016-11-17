Дніпро виборов право приймати Чемпіонат України з легкої атлетики-2017 в марафонському бігу
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Наступного року в Дніпрі відбудеться Чемпіонат України з легкої атлетики в марафонському бігу серед дорослих та юнаків. Про це кореспонденту УНН повідомили в міськраді.
Чемпіонат України з марафону є відбірковим стартом, в ході якого спортсмени виборюють право брати участь в міжнародних змаганнях. Протягом останніх 6 років ця всеукраїнська першість проводилася в Білій Церкві на Київщині.
Під час першого етапу підготовки до Чемпіонату України з легкої атлетики-2017 в марафонському бігу фахівці Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААФ) проведуть сертифікацію дніпровської траси.