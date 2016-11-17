Днепр получил право принимать Чемпионат Украины по легкой атлетике-2017 в марафонском беге
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 17 ноября. УНН. В следующем году в Днепре состоится Чемпионат Украины по легкой атлетике в марафонском беге среди взрослых и юношей. Об этом корреспонденту УНН сообщили в горсовете.
Чемпионат Украины по марафону является отборочным стартом, в ходе которого спортсмены борются за право участвовать в международных соревнованиях. В течение последних 6 лет это всеукраинское первенство проводилась в Белой Церкви Киевской области.
Во время первого этапа подготовки к Чемпионату Украины по легкой атлетике-2017 в марафонском беге специалисты Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) проведут сертификацию днепровской трассы.