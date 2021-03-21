Для залучення інвестиції Ірак скасував візи для громадян 37 держав

Деталі

“Рішення уряду спрямоване на стимулювання інвестицій і відродження іноземного туризму в Іраку”, — вказав представник МВС, слова якого привів іракський телеканал Al Sumaria. Тепер бізнесмени і представники компаній з держав, що увійшли до затвердженого кабінетом списку, замість віз можуть оплатити в’їзне мито на іракському кордоні в розмірі 75 доларів і перебувати в Іраку протягом двох місяців. У згаданий список увійшли країни — постійні члени Ради Безпеки ООН, члени ЄС, Японія, Південна Корея, Канада, Австралія, Нова Зеландія і Швейцарія.

За словами аль-Муханна, особи, які отримують дозвіл в’їхати в країну при оплаті мита на кордоні, не звільняються від профілактичних заходів і обстежень на наявність коронавірусу, введених іракським Вищим комітетом по боротьбі з пандемією для всіх мандрівників і іракських громадян.

Довідка

В даний час Ірак посідає перше місце серед держав Близького Сходу за загальною кількістю інфікованих коронавірусом і летальних випадків серед пацієнтів з інфекцією. На сьогоднішній день, за даними іракського МОЗ, в країні зафіксовано близько 790 тис. випадків зараження коронавірусом, загальна кількість смертей впритул наблизилася до 14 тис.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Іраку 784 716 випадків захворювання, 13 937 людей загинули.