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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
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Для привлечения инвестиций Ирак отменил визы для граждан 37 государств

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Иракские власти отменили необходимость получения въездных виз для граждан 37 государств с целью улучшения инвестиционного климата и развития туристического сектора в стране. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел Ирака Халед аль-Муханна, пишет УНН со ссылкой на иракский телеканал Al Sumaria.

Детали

“Решение правительства направлено на стимулирование инвестиций и возрождение иностранного туризма в Ираке”, — указал представитель МВД, слова которого привел иракский телеканал Al Sumaria. Теперь бизнесмены и представители компаний из государств, вошедших в утвержденный кабинетом список, вместо виз могут оплатить въездную пошлину на иракской границе в размере 75 долларов и находиться в Ираке в течение двух месяцев. В упомянутый список вошли страны — постоянные члены Совета Безопасности ООН, члены ЕС, Япония, Южная Корея, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Швейцария.

По словам аль-Муханна, лица, получающие разрешение въехать в страну при оплате пошлины на границе, не освобождаются от профилактических мер и обследований на наличие коронавируса, введенных иракским Высшим комитетом по борьбе с пандемией для всех путешественников и иракских граждан.

Справка

В настоящее время Ирак занимает первое место среди государств Ближнего Востока по общему числу инфицированных коронавирусом и летальных исходов среди пациентов с инфекцией. На сегодняшний день, по данным иракского Минздрава, в стране зафиксировано около 790 тыс. случаев заражения коронавирусом, общее число летальных исходов вплотную приблизилось к 14 тыс.

Согласно статистике ВОЗ — в Ираке 784 716 случаев заболевания, 13 937 человек погибли.

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