Для резервістів Херсонщини закупили понад півтисячі комплектів форми
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 5 січня. УНН. Для військовозобов'язаних підрозділів тероборони Херсонщини закуплено нову форму, передає УНН з посиланням на прес-службу Херсонської ОДА.
Департаментом з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації проведено закупівлю 560 комплектів спеціальної форми військового зразка для проведення зборової підготовки військовозобов'язаних підрозділів територіальної оборони Херсонської області.
Такі заходи профільним структурним підрозділом ОДА проводяться в межах реалізації програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2016 рік, затвердженої рішенням сесії обласної ради.
Так, Департаментом були придбані зимові та літні комплекти й взуття більше ніж на 1 млн грн.
Нагадаємо, що впродовж осені 2016 року на території військових полігонів Херсонщини проведено 5 загальнодержавних навчань ЗСУ та 21 планове навчання районних та міських підрозділів територіальної оборони.