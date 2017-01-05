Для резервистов Херсонской области закупили более полутысячи комплектов формы
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 5 января. УНН. Для военнообязанных подразделений теробороны Херсонской области закуплена новая форма, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.
Департаментом по вопросам гражданской защиты и оборонной работы облгосадминистрации проведена закупка 560 комплектов специальной формы военного образца для проведения вооруженной подготовки военнообязанных подразделений территориальной обороны Херсонской области.
Такие меры профильным структурным подразделением ОГА проводятся в рамках реализации программы экономического, социального и культурного развития Херсонской области на 2016 год, утвержденной решением сессии областного совета.
Так, Департаментом были приобретены зимние и летние комплекты и обувь более чем на 1 млн грн.
Напомним, что в течение осени 2016 года на территории военных полигонов Херсонской области проведено 5 общегосударственных учений ВСУ и 21 плановое обучение районных и городских подразделений территориальной обороны.