Для програми Кабміну по збільшенню видобутку газу критично необхідний іноземний капітал - Т.Ткачук
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Важливість прямих іноземних інвестицій для зростання економіки України важко переоцінити. Потреба в іноземному капіталі критично необхідна для програми Кабміну щодо збільшення видобутку газу і забезпечення внутрішніх потреб за рахунок власного видобутку. Про це у авторському блозі написав аналітик DiXi Group Тарас Ткачук, передає УНН.
Так, на думку бізнесу, податковий тягар і відсутність заходів з дерегуляції зменшують інвестиційну привабливість нафто- і газодобувної галузі України.
"У цих умовах, на думку бізнесу, потреба в іноземному капіталі критично необхідна для програми Кабміну щодо збільшення видобутку газу і забезпечення внутрішніх потреб за рахунок власного видобутку". – написав він.
Також, на думку Т.Ткачука, іноземні інвестиції посилять ринкову конкуренцію, адже на сьогодні в Україні поки що існує високий рівень концентрації виробництва в енергетиці.
"Так, в 2015 році на держкомпанію "Укргазвидобування" доводилося 73% загального обсягу видобутку газу, частка "Укрнафти" на ринку видобутку нафти становила 68%, а частка ДТЕК у видобутку вугілля в Україні за підсумками минулого року перевищила 72%. У цих умовах підприємства з іноземними інвестиціями спонукатимуть конкуренцію на ринку, а інші гравці вигравати завдяки таким перевагам як висока продуктивність праці, кращий маркетинг, нові технології тощо. Підвищення конкуренції є одним з факторів, що сприяють зменшенню загального рівня виробничих витрат", - резюмував експерт.
Нагадаємо, Уряд хоче, аби до 2020 року в Україні видобули не менше 27 млрд куб. м газу.
На переконання ринку, збільшити видобуток газу на 35% до 2020 можливо лише шляхом залучення інвестицій.
Також нагадаємо, О.Прохоренко не зміг пояснити, чому «Укргазвидобування» проти співпраці з приватним інвестором у сфері газовидобування.